A Bariano un «clan» di famiglia

Arrestati padre e figlio spacciatori I carabinieri di Treviglio hanno perquisito l’abitazione di un 41enne e un 21enne, padre e figlio, scovando la droga.

Nel pomeriggio di sabato 7 settembre i Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia hanno arrestato in flagranza di reato due italiani, padre (41enne) e figlio (21enne), per detenzione di stupefacente.

L’operazione è scattata dopo alcuni giorni di osservazione effettuati a Bariano nei pressi dell’abitazione dei due, entrambi pregiudicati per inosservanza alla legge sugli stupefacenti. I carabinieri, dopo aver ispezionato il cortile interno dell’abitazionee il 41enne, hanno rinvenuto 3 piante di marijuana dell’altezza di mt. 1,00 con relative infiorescenze.

I militari pertanto, hanno deciso di effettuare un controllo nell’appartamento occupato dall’italiano. Il figlio (21enne), ha tentato di scappare dal retro ma è stato subito bloccato. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire quattro panetti di hashish, per complessivi 355 grammi che il giovane aveva occultato all’interno degli indumenti intimi.

All’interno dell’abitazione, è stato, altresì, rinvenuto e sequestrato vario materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente. Su disposizione del Pm di turno, entrambi gli arrestati sono stati temporaneamente ristretti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Treviglio, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata lunedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA