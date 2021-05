Amazon prosegue la ricerca di personale per il nuovo sito di Cividate al Piano Il nuovo centro di distribuzione sarà attivo entro fine anno e creerà 900 nuovi posti di lavoro. Le selezioni per le posizioni di operatore di magazzino saranno aperte nelle prossime settimane.

Amazon prosegue la selezione per le figure manageriali e di supporto per il centro di distribuzione di Cividate al Piano, a Cividate al Piano. Dagli Operations manager agli ingegneri, ai ruoli nelle Risorse Umane e IT fino a coloro che si occuperanno della gestione degli ordini dei clienti; sono numerose le posizioni per cui è ancora possibile candidarsi attraverso il seguente link amazon.jobs.

Il nuovo centro di Cividate al Piano, la cui apertura è prevista entro il prossimo autunno, conterà 900 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura, che si andranno ad aggiungere agli oltre 9.500 già creati dell’azienda nel Paese.



Tra le figure ricercate:

• Team Lead, responsabili della gestione del turno, della supervisione e del coinvolgimento dei team di operatori di magazzino nelle varie aree del centro;

• HR Associate partner, per il team Risorse Umane, supporterà la gestione dei dipendenti;

• Trainer, responsabile per i corsi di formazione per le varie mansioni previste all’interno del sito;

• Workforce Staffing Coordinator, supporterà le fasi di selezione e inserimento dei nuovi assunti;

• Safety Coordinator, coordinatore della Sicurezza, si occuperà di tutte le tematiche e verifiche legate ai temi della sicurezza sul lavoro;

• Tecnico di manutenzione e Lead Maintenance Technician, le cui principali responsabilità sono: seguire operazioni di manutenzione preventiva su tutte le apparecchiature presenti nel sito, e intervenire rapidamente in caso di guasti, fornendo comunicazioni chiare alle parti interessate e lavorando in modo efficiente per risolvere le problematiche.

• Reliability Engineering Area Manager, che sarà a capo di un team di tecnici manutentori e di capi squadra della manutenzione e si occuperà inoltre di garantire la sicurezza dei lavoratori e dell’impianto, partecipando a progetti di sviluppo della manutezione.

• Automation Engineer, responsabile dei sistemi di controllo e dei sensori all’interno dell’impianto: la figura dovrà trovare soluzioni e risolvere eventuali problematiche relative alle strumentazioni e alle tecnologie presenti nel centro.

La selezione degli operatori di magazzino, invece, avrà inizio nelle prossime settimane.

Per maggiori informazioni, si può visitate il sito www.aboutamazon.it o sui canali social dell’azienda.

