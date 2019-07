Arrestato «grossista» della droga

Aveva 8,5 kg di cocaina e 200mila euro Blitz nel pomeriggio di martedì 30 luglio nella Bassa Bergamasca a Fontanella, in manette un marocchino di 36 anni.

I carabinieri della Compagnia di Treviglio martedì 30 luglio hanno effettuato un blitz antidroga a Fontanella e hanno sequestrato cocaina per un valore di circa mezzo milione di euro e 200 mila euro in contati. In manette è finito un marocchino di 36 anni.

Dopo una serie di indagini e appostamenti i militari hanno individuato e fermato l’uomo che è risultato avere un precedente per reati contro il patrimonio e con il permesso di soggiorno scaduto a marzo e in fase di rinnovo.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate tre auto e un motorino usati per l’attività di «corriere», su due vetture aveva fatto predisporre dei doppifondi per nascondere droga e denaro.

