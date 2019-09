Auto centra un palo e lo abbatte -Foto

Notte «movimentata» a Dalmine Due feriti in due incidenti nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 settembre a Dalmine.

Il primo schianto in ordine di tempo è avvenuto all’1.39 su via Provinciale all’altezza del Trony, una moto è finita a terra, due uomini di 24 e 37 anni si sono feriti e sono stati trasportati in ospedale.

Qualche ora dopo alle 4.30 a Mariano di Dalmine n via Monte Santo, davanti all’oratorio, un’auto è andata fuori strada centrando in pieno un palo della luce, l’impatto è stato molto forte tanto che alcuni residenti spaventati sono scesi in strada.

L’uomo alla guida, che fortunatamente si è procurato solo qualche lieve botta, ha fatto tutto da solo. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Osio Sotto per i rilievi e constatato che il palo era pericoloso, hanno attivato i Vigili del fuoco di Dalmine che lo hanno tagliato per metterlo in sicurezza. Sul posto anche un equipaggio della Sorveglianza Italiana.

