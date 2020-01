(Foto by Vigili del fuoco)

L’auto ribaltata a Erbusco (Foto by Vigili del fuoco)

Auto con a bordo bergamaschi si ribalta

Quattro giovani feriti: due sono gravi Terribile incidente nella notte a Erbusco: intorno alle 5.30 di domenica 26 gennaio un’auto con a bordo dei bergamaschi è finita fuori strada ribaltandosi lungo via Iseo.

Quattro i ragazzi all’interno della macchina, secondo le prime informazioni, tutti intorno ai venti anni. Due di loro sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni: ancora non si conoscono le loro generalità, sono stati trasferiti all’ospedale di Brescia, uno dei due ha 23 anni.

La foto dell’intervento dei Vigili del fuoco

Gli altri due giovani sono stati trasferiti all’ospedale di Chiari e non sono fortunatamente gravi: si tratta di un 20enne di Martinengo e una 17enne di Romano di Lombardia. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia stradale e ai Vigili del fuoco, anche l’eliambulanza che ha trasferito i feriti più gravi.

