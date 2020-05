Auto contro moto a Pontirolo

32enne ricoverato al Niguarda L’incidente è avvenuto venerdì 8 maggio alle 5.30 del mattino.

Un brutto incidente è avvenuto a Pontirolo Nuovo in via Treviglio. Un auto e una moto si sono scontrate alle 5.30 di venerdì 8 maggio. Ad avere la peggio il motociclista un uomo di 32 anni che si è ferito in maniera piuttosto grave ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano su un’ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi anche se ha riportato un trauma al colloo, una frattura da un braccio e a una gamba.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Treviglio e i Vigili del Fuoco.

