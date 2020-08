Bariano, perde il controllo dell’auto

23enne finisce in un campo: illeso Il conducente dell’auto, di 23 anni, ha perso il controllo della sua vettura, uscendo fuori strada e ribaltandosi.

Vigili del fuoco di Romano di Lombardia in azione a Bariano intorno alle 16.30 di domenica 30 agosto per un incidente stradale sulla strada provincia 101. Il conducente dell’auto, di 23 anni, ha perso il controllo della sua vettura, uscendo fuori strada e ribaltandosi.

Fortunatamente l’incidente non ha causato feriti e anche il 23enne non ha riportato traumi. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona dove l’auto è caduta, in un campo a lato della carreggiata. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri.

