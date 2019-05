Tragedia a Verdellino, cade dal 4° piano

Muore bimba di 9 anni L’incidente di cui ancora si stanno ricostruendo i contorni è avvenuto in via Fermi a Verdellino. La bambina è di origine cinese.

Tragedia a Verdellino, una bambina di 9 anni di origine cinese è morta cadendo dal quarto piano di una palazzina di via Fermi, dove risiedeva con la famiglia. Sul posto un ambulanza del 118 che purtroppo non ha potuto fare nulla per salvare la piccola, le ferite riportate nella caduta si sono rivelate mortali. I carabinieri di Treviglio stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.



Sembra che la bimba fosse da sola in camera da letto e che si sia sporta dal parapetto, perdendo l’equilibrio. La bambina frequentava la quarta elementare.

