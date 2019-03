Blitz con cani anti droga a Zingonia

Sequestrati hashish e cocaina, un arresto La sera di sabato 9 marzo, i carabinieri sono tornati a Verdellino in piazza Affari e hanno effettuato controlli.

Blitz dei carabinieri sabato a Zingonia, i militari della Compagnia di Treviglio hanno eseguito l’ennesima operazione anticrimine impiegando anche le unità cinofile di Orio al Serio. Dopo aver circondato Piazza Affari con alcune decine di militari,hanno controllato decine di persone fermandone diverse per possesso di sostanze stupefacenti.

Durante la retata i carabinieri hanno rinvenuto due etti di hashish e cocaina. Un marocchino 20enne è stato arrestato in flagranza di reato per possesso di hashish ai fini di spaccio, ma anche per aver aggredito un militare durante le operazioni di controllo. La prognosi del carabiniere ferito è di 5 giorni. Su disposizione del PM di turno il magrebino, clandestino in Italia, è stato quindi temporaneamente ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia CC di Treviglio in attesa dell’udienza di convalida prevista per lunedì.

Altri quantitativi di droga (hashish e cocaina) sono stati poi recuperati dai militari nella disponibilità di altri tre giovani marocchini, con un’età compresa tra i 25 e i 35 anni. Per i tre, oltre alle contestazioni derivanti dalla detenzione illegale di droga, è stata inoltre avviata la relativa procedura per l’espulsione amministrativa tramite l’Ufficio Stranieri della Questura di Bergamo visto che si trattava di irregolari.

Nascosto tra la vegetazione i militari hanno anche recuperato un panetto di hashish, del peso di circa un etto. È stato infine denunciato in stato di libertà un 46enne marocchino, anch’esso irregolare in Italia, quale autore di una rapina impropria aggravata consumata in danno del supermercato “Famila”. Dopo aver asportato della merce, l’uomo aveva minacciato il personale di tale esercizio commerciale, brandendo una bottiglia di vetro.

