Brembate, arrestato spacciatore

Nell’abitazione sequestrati 11mila euro L’uomo, un 38enne, è stato fermato in strada e poi è stato perquisito l’appartamento.

A finire in manette è stato un 38enne pluripregiudicato che, fermato in via Tiepolo alla guida di una Fiat Bravo, è stato trovato in possesso di quindici dosi di cocaina occultate all’interno del meccanismo del cambio dell’automobile.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire 11.285 euro che gli investigatori dell’Arma ritengono essere il provento dell’attività di spaccio e pertanto sono stati

sequestrati

L’uomo è stato poi portato nel carcere di sicurezza del Comando Compagnia di Treviglio dove resterà in cella in attesa della celebrazione del processo in direttissima in video conferenza.

