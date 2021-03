Brucia il tetto a Grassobbio

Vigili del fuoco in azione - Foto A dare l’allarme i vicini dell’abitazione che hanno notato le fiamme e il fumo: i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti intorno alle 21.30 di domenica 7 marzo per un incendio che ha distrutto parte di un tetto di una casa di due piani a Grassobbio, in via Bergamo.

L’incendio, probabilmente causato da un problema alla canna fumaria, ha reso inagibile il piano di un appartamento dove vive una famiglia: i Vigili del fuoco, con tre squadre, hanno spento le fiamme e hanno bonificato l’area compromessa. Nessun ferito, sono bruciati circa 80 mq di tetto: non fruibile il piano primo della palazzina, la famiglia si è trasferita al piano inferiore. Nella giornata di lunedì saranno effettuati i lavori di messa in sicurezza e le indagini per accertare le cause del rogo.

