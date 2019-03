(Foto by Striscia la Notizia)

Il proiettile trovato vicino al furgone di Striscia a Zingonia (Foto by Striscia la Notizia)

Brumotti ancora a Zingonia -Video

Minacciato di morte dagli spacciatori Nella serata di lunedì 4 marzo un altro servizio di Striscia la Notizia nei palazzi Anna e Athena di Zingonia. Prima un lancio di oggetti contro la troupe e poi un proiettile lasciato vicino al loro furgone.

Erano già stati a denunciare la situazione dei palazzi di Zingonia nel 2017, Brumotti e Striscia la Notizia sono tornati qualche giorno fa per denunciare la situazione di degrado a pochi giorni dall’inizio dell’iter di abbattimento delle torri. La situazione di degrado era ancora molto evidente e dagli edifici dopo l’incursione sono cominciati a piovere oggetti all’indirizzo di Brumotti e della troupe: piatti, scarpe e oggetti che per poco non colpivano l’inviato. Poi sono stati chiamati i carabinieri che hanno mandato subito una pattuglia.

Prima di lasciare Ciserano gli inviati del programma satirico hanno trovato un proiettile a terra proprio vicino al loro furgone. Clicca qui per vedere il servizio di Striscia

Il funambolico inviato di striscia era già stato a Zingonia nel 2017. Guarda il video

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Proprio in queste ore tre dei sei palazzi oggetto del servizio sono stati svuotati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA