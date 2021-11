Camion in fiamme sulla Brebemi: motrice distrutta, in salvo l’autista - Foto Casirate d’Adda, sabato sera l’intervento dei vigili del fuoco: l’autista è riuscito ad accostare e ha chiamato i soccorsi.

La motrice di un camion ha preso fuoco sabato 6 novembre verso le 23 lungo l’autostrada A35 Brebemi nella zona di Casirate d’Adda. Il camion, per cause in corso d’accertamento, ha preso fuoco mentre era in movimento in direzione Brescia: l’autista è riuscito ad accostare e ha chiamato i soccorsi. Fortunatamente non ha riportato ferite. Sul posto sono arrivati i vigili del Fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Treviglio che hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza e bonificato la zona compromessa.

