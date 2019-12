Camion ribalta in via Bergamo a Treviglio (Foto by Cesni)

Camion ribaltato a Treviglio

Il conducente di 47 anni illeso Ha perso il controllo del camion finendo in un campo vicino alla strada.

Ha perso il controllo del camion finendo in un campo vicino alla strada: l’incidente è avvenuto nella prima mattinata di giovedì 5 dicembre in via Bergamo a Treviglio. Un camionista di 47 anni è uscito di strada con il suo mezzo pesante: per lui nessun conseguenza fisica ma solo un po’ di spavento. Qualche danno in più invece al camion, in particolare al rimorchio che si è parzialmente aperto nell’impatto col terreno.

