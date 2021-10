Caravaggio, riaprono le urne: domenica si vota dalle 7 alle 23, lunedì fino alle 15 Ballottaggio, il 17 e 18 ottobre i cittadini scelgono il nuovo sindaco tra Claudio Bolandrini e Giuseppe Prevedini.

È arrivato il giorno del ballottaggio: per l’elezione del sindaco di Caravaggio si vota domenica 17 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 ottobre dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo. Per poter votare bisogna portare con se un documento di identità in corso di validità e la tessera elettorale (di cui, se smarrita o esaurita, si potrà ricevere una copia in municipio rivolgendosi all’ufficio elettorale, che rispetterà lo stesso orario di apertura dei seggi). Per l’accesso al seggio sarà obbligatorio indossare la mascherina. Una volta nella cabina elettorale per esprimere la propria preferenza basterà barrare il nome del candidato alla carica di primo cittadino: nel caso di Caravaggio quello di Claudio Bolandrini o di Giuseppe Prevedini. Non si potrà invece più esprimere alcuna preferenza riguardo ai candidati alla carica di consiglieri o alle relative liste. Da questo punto di vista valgono i voti già espressi al primo turno e la composizione del Consiglio comunale varierà, ovviamente, in base a chi sarà eletto sindaco. Alla maggioranza spettano dieci posti da consigliere a cui va aggiunto il sindaco, alla minoranza sei. Negli ultimi giorni di campagna elettorale entrambi i candidati, insieme ai sostenitori, si sono impegnati per convincere il maggior numero di persone a recarsi alle urne a votare. Al primo turno, rispetto al 2016, si è registrato un calo dell’affluenza: si è passati dal 69,95% al 60,81% degli aventi diritto, dato ancora più significativo se si considera che cinque anni fa si poteva votare in un solo giorno. Nel 2016 al secondo turno delle elezioni, svoltosi ancora in un solo giorno, era poi tornato a votare il 62,63% degli aventi diritto.

