Caravaggio, scontro tra due auto -Foto Testacoda, ribaltamento e cinque feriti

Testacoda, ribaltamento e cinque feriti Alle 11 di domenica 9 febbraio in via Piave a Caravaggio due auto si sono scontrate ne è nata una carambola e un testacoda, cinque feriti.

Scontro tra due auto nel centro abitato di Caravaggio in via Piave domenica 9 febbraio intorno alle 11. Un Fiat Panda con a bordo due nonni di 72 e 73 anni e i loro due nipoti di 15 e 18 anni si è scontrata contro una Lancia Delta condotta da un 47enne. Nella carambola la Panda si è ribaltata abbattendo un semaforo, mentre la Delta è andata in testacoda.

Sul posto sono subito accorse tre ambulanze e un’auto medica che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le condizioni che desterebbero più preoccupazione sono quelle della donna di 72 anni che viaggiava sulla Panda. Per gli altri ferite non gravi.

Sono intervenuti anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco.

