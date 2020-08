Caravaggio, si ribalta in macchina: ferita 31enne E l’auto finisce vicino alla linea ferroviaria

Caravaggio, si ribalta in macchina: ferita 31enne

Ha perso il controllo della sua macchina e si è ribaltata nei pressi della ferrovia, a Caravaggio. Fortunatamente non è grave la donna di 31 anni che nella tarda mattinata di domenica 16 agosto è stata protagonista di un incidente in auto.



Intorno alle 12.30, con la sua Citroen, stava percorrendo via Livrini, strada in campagna che costeggia la linea ferroviaria. Non chiare le cause dello sbandamento, la donna ha perso il controllo della macchina e si è ribaltata verso i binari, finendo in un dislivello della strada profondo circa due metri.

Sul posto l’elisoccorso che ha trasportato la ferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le sue condizioni non sono gravi.

A causa dell’incidente, per circa mezz’ora è stato necessario interrompere il traffico ferroviario della tratta.

