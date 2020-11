Lavora sui binari, carrello lo investe

Treviglio, piede amputato a un 64enne Drammatico incidente sul lavoro alle 3 di mattina di lunedì 23 novembre nei pressi della stazione di Treviglio.

Un operaio di 64 anni di una ditta romana stava lavorando sui binari nei pressi della stazione di Treviglio, quando un carrello che portava una gru lo ha investito schiacciandogli un piede.

I colleghi hanno subito allertato i soccorsi che sono arrivati sul posto con un’ambulanza e un’auto medica.

L ’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Treviglio dove i medici non hanno potuto far altro che amputargli il piede. L’uomo, pur non in pericolo di vita, è ricoverato in prognosi riservata.

incidente sul lavoro alla stazione di Treviglio

(Foto by Luca Cesni)

