Troppe persone e ballo senza mascherine, 5 giorni di stop per un locale a Grassobbio Non rispettava le normative anti-Covid, chiusura temporanea di un music bar controllato dalla Polizia nella notte tra sabato 4 e domenica 5 dicembre.

Controlli nella notte in alcuni locali della città e della provincia da parte degli agenti della Squadra Amministrativa della divisione Pasi della Questura di Bergamo.

In un music bar di Grassobbio sono state riscontrate numerose violazioni della normativa anti Covid : la

mancata esposizione del cartello con il numero massimo di persone ammesso nel locale

il mancato rispetto del distanziamento di almeno un metro

l’attività di ballo senza le mascherine di protezione

eccedeva la capienza massima prevista

Per questi motivi al gestore del locale sono state contestate le infrazioni per la violazione della normativa Covid e imposta la chiusura temporanea per cinque giorni .

Gli altri locali sottoposti a controllo, tra cui due discoteche, sono risultate in regola.

