Ciclista 70enne investito a Cologno al Serio, trasportato in ospedale L’incidente è avvenuto verso le 15.46 di mercoledì 24 novembre in via Bergamo.

Sarebbe in gravi condizioni il ciclista investito da un’auto a Cologno al Serio nel pomeriggio di mercoledì 24 novembre in via Bergamo.

Ancora poche le informazioni a disposizione, l’uomo ferito è stato soccorso dal personale del 118 arrivato sul posto con due ambulanze. L’uomo che in primo momento sembrava essere in condizioni gravi, è stato stabilizzato e portato in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche una pattuglia di «Sorveglianza Italiana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA