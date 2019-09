Cividate, due arresti in una settimana

Fermato spacciatore di 31 anni Arresto per droga dei carabinieri della Compagnia di Treviglio. Fermato un cittadino marocchino senza fissa dimora.

Nella tarda serata di sabato 14 settembre, a Cividate al Piano, i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno arrestato un cittadino marocchino di 31 anni, senza fissa dimora, per spaccio e detenzione di 4 grammi di cocaina, suddivisa in 5 palline in plastica termosaldate ed una dose di hashish, pronte per essere spacciate.

Dopo alcune segnalazioni giunte dai cittadini di Cividate al Piano riguardanti un’attività di spaccio nell’area di via Guglielmo Marconi, i carabinieri hanno intensificato i controlli nella zona. Scattato subito l’intervento, dopo aver accennato un tentativo di fuga a bordo di una bicicletta, l’uomo è stato bloccato e perquisito dai carabinieri. Nelle tasche dei pantaloni del hanno trovato anche 535 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

