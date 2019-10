Coltiva marijuana in casa a Mornico

«I soldi mi servono per pagare il mutuo» Il 37enne, fermato dai Carabinieri, aveva in casa 15 piantine, oltre a mezzo chilo della stessa sostanza: è stato arrestato.

In auto aveva una decina di grammi di marijuana, a casa un altro mezzo chilo, oltre a una quindicina di piantine in fase di crescita e a una serra perfettamente attrezzata: in manette è finito, nella notte tra giovedì e venerdì 4 ottobre, R. L., 37 anni di Mornico, incensurato.

Ad arrestarlo i carabinieri della stazione di Martinengo, durante un normale servizio di pattuglia. Ad attirare l’attenzione dei militari, intorno alle 2 del mattino a Ghisalba, è stato proprio il 37enne che era in auto insieme a un’altra persona: alla vista della pattuglia in avvicinamento, infatti, ha cercato di allontanarsi. Tanto è bastato per incuriosire i militari, che hanno seguito l’auto fermandola poco più tardi: il 37enne, visibilmente nervoso, ha cercato di nascondere qualcosa, che è risultato essere un involucro con un paio di grammi di marijuana.

La perquisizione della vettura ha permesso di scoprire sotto il volante altri 7,5 grammi della stessa sostanza e, a quel punto, i militari hanno deciso di perquisire pure la sua abitazione, a Mornico. Lì hanno subito trovato, in un sottoscala chiuso con cartone e riscaldato con lampade 15 piantine di marijuana, alte circa 10 centimetri; in lavanderia hanno scoperto una mini-serra con impianto di riscaldamento e irrigazione. In casa circa 520 grammi di marijuana già pronta. «Mi servivano soldi per il mutuo, e ho deciso di provare a vendere marijuana», ha ammesso in direttissima. L’arresto è stato convalidato senza misure, il processo aggiornato al 22 ottobre.

