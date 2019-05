Controlli a Verdello e Verdellino

Violazioni stradali, droga e un arresto Dalle prime ore di sabato mattina 11 maggio, i carabinieri della Compagnia di Treviglio, con il Nucleo Elicotteri di Orio al Serio, stanno effettuando un controllo straordinario di pubblica sicurezza nei territori di Verdellino e Verdello, per contrastare degrado e criminalità.

Un centinaio le persone controllate, un uomo è stato arrestato: si tratta di un clandestino marocchino in manette per inosservanza alla legge sull’immigrazione. L’extracomunitario, con precedenti penali per spaccio di stupefacenti, era stato già espulso nel 2017 a seguito di un decreto emesso dal prefetto di Bergamo, con il quale gli veniva imposto il divieto di ritorno nel territorio nazionale per un periodo di cinque anni.

Nel corso dell’operazione sono stati controllati circa 50 autovetture ed accertate 30 violazioni al codice della strada nonché sequestrato complessivamente circa mezzo etto di droga (hashish e marijuana) in varie dosi o pezzi.

