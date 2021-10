Aumentano i Comuni «Covid free»nella Bergamasca. Curva pandemica stabile negli ultimi 7 giorni I dati resi noti dall’Ats relativi alla settimana appena trascorsa nella nostra provincia.

La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti, per la settimana 6-12 ottobre è pari 0,15 per 100.000 abitanti, confermano una sostanziale stabilità della curva epidemica su bassi livelli complessivi. Nella settimana osservata, infatti, si rileva una lievissima decrescita di nuovi casi rispetto alla settimana precedente, non significativa dal punto di vista statistico, pari a -9 nuovi casi (-5%).

Il numero di Comuni con zero casi incidenti negli ultimi sette giorni è pari a 168 (69.1%) contro i 164 (67,5%) della scorsa settimana e i 156 (64,2%) di due settimane fa. Come nelle settimane precedenti, nessun Ambito Territoriale risulta ancora «Covid-free».

I territori con il tasso di incidenza più elevato sono gli Ambiti Territoriali di Romano di Lombardia e Isola Bergamasca, rispettivamente con 35 e 22 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Gli Ambiti territoriali Valle Brembana e Monte Bronzone - Basso Sebino, non acquisiscono lo status di ambito ’Covid-free’ a causa della presenza, in entrambi i casi, di 1 solo nuovo caso positivo.

I dati di incidenza a livello provinciale (come detto pari a 0,15 per 100.000) si confermano sempre ben al di sotto della media nazionale che, pur in calo, risulta pari a 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 – 03/10/2021), come riportato nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il quadro epidemico, in sintesi, si mantiene su contenuti livelli di criticità, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale, esito anche, come più volte ribadito, dello sforzo di tutti gli attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale del territorio bergamasco e grazie agli alti livelli di responsabilità dei cittadini. L’ultima valutazione di copertura a livello provinciale (dato aggiornato al 12 ottobre 2021) evidenzia come l’87,5% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si sia sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino; una quota pari all’ 82,9% ha completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose).

