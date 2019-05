Dalla Liguria per spacciare a Zingonia

Arrestato 21enne con precedenti Nella mattinata mercoledì 8 maggio, i carabinieri della Tenenza di Zingonia hanno arrestato un marocchino 21enne, senza fissa dimora, con precedenti specifici in materia di stupefacenti.

Il giovane, trovato anche in possesso di una pallina termosaldata di cocaina, al momento del controllo era sprovvisto dei documenti di identità per questo motivo è stato accompagnato in caserma per essere sottoposto ai rilievi foto-segnaletici e dattiloscopici. L’esito ha rivelato oltre all’identità del ragazzo anche che fosse destinatario di due ordinanze di custodia cautelare emesse lo scorso mese di febbraio dal G.I.P. del Tribunale di Imperia, in aggravamento a precedenti misure alla quale era stato sottoposto.

L’arrestato, infatti,non aveva rispettato il divieto di dimora nella provincia di Imperia, ove precedentemente era stato tratto in arresto proprio per spaccio di stupefacenti. L’arrestato, dopo le formalità è stato trasportato in carcere a Bergamo.

Nell’ambito della stessa operazione i carabinieri hanno ritrovato anche altre 20 palline termosaldate di cocaina, complessivamente circa 20 grammi, abbandonate in un’aiuola.

