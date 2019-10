Dalmine, investiti due pedoni

Feriti e trasportati in ospedale Incidente abbastanza grave nella mattinata di giovedì 3 ottobre.

Due pedoni , un uomo e una donna di 63 anni, sono stati investiti da un’auto giovedì 3 ottobre verso le 8.15 in via Giuglielmo Marconi a Dalmine. I due feriti sono stati soccorsi da altrettante ambulanze che li hanno trasportati in codice giallo all’ospedale di Ponte San pietro e al Papa Giovanni.

Sul posto anche una pattuglia di carabinieri di Treviglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA