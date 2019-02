Danni al vagone e aggressione al capotreno

Fermata banda di sei giovani a Verdello È successo sabato sera verso le 20 sul convoglio che da Milano procedeva verso Bergamo.

Sabato 23 febbraio, intorno alle ore 20.00 , alcune pattuglie della Compagnia Carabinieri di Treviglio sono state chiamate alla stazione ferroviaria di Verdello-Dalmine. Sul regionale Milano – Bergamo, alcuni giovani in evidente stato di ubriachezza hanno aggredito il capo treno intervenuto per cercare di “rimettere ordine” nel vagone occupato dai ragazzi, italiani e stranieri, con un’età compresa tra i 16 e i 35 anni.

I giovani, tre uomini e tre donne, erano diretti a Bergamo. Lungo il tragitto, però, si sono resi protagonisti di alcuni atti vandalici e di condotte moleste al punto tale da far intervenire il capo treno e un vigilantes in quel momento libero dal servizio. Il capo treno è stato addirittura aggredito fisicamente da un ragazzo ed una ragazza, che sono stati poi denunciati a piede libero per violenza e lesioni personali.

I militari alla stazione di Verdello hanno preso in consegna i sei giovani, quasi tutti già noti alle Forze dell’ordine che li hanno accompagnati in caserma a Treviglio per le operazioni di identificazione. Per tutti quanti è scattato il deferimento in stato di libertà alla Magistratura bergamasca per concorso in interruzione di pubblico servizio. Per l’unica minorenne, una rumena 16enne, è stato contestato anche il reato di furto aggravato (si era appropriato di un martelletto frangi vetro, poi recuperato dai CC e restituito al capotreno).

