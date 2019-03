Droga nascosta tra i giochi dei bimbi

Martinengo, blitz dei carabinieri al parco Sequestrati oltre 2 etti e mezzo tra hashish e cocaina. La droga era pronta per essere spacciato.

Operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Treviglio a Martinengo, ancora una volta in via I° Maggio. Durante le settimane scorse i militari dell’Arma avevano già arrestato diversi extracomunitari per spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga sequestrata al parco a Martinengo

(Foto by carabinieri)

Lunedì 4 marzo i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre due etti e mezzo tra hashish e cocaina. L’hashish era suddiviso in tre panetti, mentre la cocaina in monodosi (oltre una trentina). La droga era nascosta nel parco giochi comunale tra il terreno ed uno scivolo per bambini. I Carabinieri della Stazione di Martinengo hanno proceduto al sequestro dello stupefacente e sono in corso le indagini per risalire agli spacciatori.

Sul “mercato locale” l’hashish e la cocaina avrebbero fruttato alcune migliaia di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA