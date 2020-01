In treno da Capralba a Caravaggio

La cerimonia per le vittime di Pioltello Il 25 gennaio 2018 deragliò il convoglio che da Cremona viaggiava verso Milano. L’incidente costò la vita a tre pendolari, tutte donne: due erano di Caravaggio. Altre 97 persone rimasero ferite. La cerimonia di commemorazione.

Tre nomi rimasti nella memoria di tutti, quelli delle vittime. Giuseppina Pirri aveva 39 anni ed era di Capralba, Ida Milesi 61, Pierangela Tadini 51: entrambe di Caravaggio. Erano a bordo del treno 10452 che da Cremona portava a Milano il 25 gennaio 2018: tre carrozze deragliate poco dopo la stazione di Pioltello, nel Milanese, a causa di «uno spezzone di rotaia di 23 centimetri che si è spezzato», ricordano i pendolari. Oggi, sabato 25 gennaio, sono passati due anni dalla tragedia (oltre alle tre vittime, altre 97 persone ferite) e i famigliari insieme ai pendolari di quella linea sono ancora lì a ricordarle. Alle 9,15 l’appuntamento è alla stazione di Capralba, nel Cremonese, appena al di là del confine: alle 9,40 si salirà sul treno per scendere a Caravaggio cinque minuti dopo e dalla stazione raggiungere in corteo largo Cavenaghi per la cerimonia conclusiva. Ma soprattutto «per non dimenticare, per chiedere verità, giustizia e sicurezza», hanno scritto i comitati dei pendolari della Lombardia.

«Quell’incidente è costato la vita a Ida, Giuseppina e Pierangela: tre donne lavoratrici, pendolari che quotidianamente affrontavano una dura giornata lavorativa nelle peripezie dei viaggi quotidiani», prosegue il comunicato unitario.

«Avevano scelto di prendere il treno, che nonostante tutto è e dovrebbe essere il mezzo più sicuro rispetto alla macchina. Quella mattina però la fatalità è diventata tragica realtà. Quel treno che correva verso Milano, ha finito la sua corsa in mezzo a un campo e le nostre pendolari in un attimo hanno perso tutto, vite, sogni e speranze». Una tragedia che ha segnato profondamente tutti, le famiglie delle vittime, i «97 tra feriti gravi e lievi che hanno subito traumi psicologici e disturbi da stress come indicato nell’inchiesta». Finora «stando alle evidenze dell’inchiesta, la Procura ha contestato la responsabilità di dipendenti e tecnici Rfi e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie». Nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso (sperando che sia più veloce della media Trenord), i pendolari chiedono a gran voce una cosa sola: sicurezza.

