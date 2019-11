La scena dell’incidente in via Piave a Romano

Due investiti sulle strisce

Caccia al pirata a Romano L’incidente in via Piave. Feriti, ma non in pericolo di vita, due uomini. Il conducente, dopo essersi fermato, è risalito sull’auto ed è ripartito.

Caccia al pirata della strada che nel pomeriggio di venerdì 1 novembre, a Romano, ha investito e ferito due pedoni di nazionalità pachistana, fermandosi poi per verificare quanto accaduto ma risalito subito in auto e fuggito senza prestare soccorso ai feriti. Nell’investimento ad avere la peggio è un 55enne che risiede nella zona Cappuccini della città: l’uomo, rimasto sempre cosciente, ha riportato un forte trauma cranico ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato. L’amico di 39 anni, anche lui abitante a Romano, si è procurato la frattura a un piede ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

L’episodio si è verificato ieri alle 19,15 lungo la circonvallazione, in via Piave, all’intersezione con via Balilla. I due pachistani provenivano dal centro storico e dopo avere percorso un breve tratto pedonale delle cerchie hanno iniziato ad attraversare la strada sulle strisce, per raggiungere il lato opposto di via Piave, all’altezza delle scuole medie Rubini. Arrivati a metà carreggiata, dalla loro destra è però sopraggiunta una Golf bianca che li ha colpiti in pieno, scaraventandoli cinque metri più avanti.

Dopo l’impatto i due feriti sono rimasti sull’asfalto, mentre il conducente dell’auto si è fermato. Stando alle testimonianze raccolte dai carabinieri di Romano, l’uomo alla guida, un giovane, è sceso dalla sua Golf, ha verificato quanto successo e si è poi inspiegabilmene rimesso al volante, allontanandosi velocemente verso via Balilla. Mentre i due feriti venivano soccorsi da alcuni passanti, è stato lanciato l’allarme al 112.

