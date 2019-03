É tornata a casa la ragazza scomparsa

Il grazie della sorella su Facebook Si è risolta positivamente la storia di Celine, la giovane della quale la famiglia non aveva più notizie da qualche giorno.

È tornata a casa Celine Raimondi, la giovane che si era allontanata nella prima mattinata di sabato 23 marzo e non era più rientrata in famiglia. Ne dà notizia, in un post sulla sua pagina Facebook, la sorella Muriel, di Cologno al Serio: «Volevo ringraziare di nuovo tutti coloro che hanno contribuito in qualsiasi modo alla condivisione del post e che hanno reso possibile il suo ritorno. Grazie di cuore da me e dalla mia famiglia, Celine sta bene ed è di nuovo a casa con noi».

Leggi l’articolo sulla scomparsa: https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/giovane-scomparsa-appello-onlineda-sabato-nessuna-notizia-di-celine_1306239_11/

© RIPRODUZIONE RISERVATA