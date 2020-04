Treviglio, auto esce di strada e si ribalta

Ferita infermiera, aveva appena smontato dal turno Probabilmente un colpo di sonno all’origine dello schianto è avvenuto sabato verso le 7.50 in via Monte Grappa a Treviglio.

Brutto schianto nella mattinata di sabato 18 aprile per un’infermiera di 53 anni di Treviglio che aveva appena smontato dal turno di notte all’ospedale di Crema. La donna stava ritornando a casa alla guida di una Fiat Punto. All’altezza delle Poste di via Monte Grappa, probabilmente a causa di un colpo di sonno, la donna ha perso il controllo dell’auto che prima è finita contro un albero e poi si è ribaltata.

Un grosso spavento per lei, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Nonostante, infatti, siano dovuti intervenire i Vigili del fuoco per estrarla dall’auto, la 53enne era cosciente ed è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri di Treviglio.

