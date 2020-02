(Foto by Colleoni)

Tragico incidente sabato sera (Foto by Colleoni)

Frontale nella notte, restano gravi i feriti

Di Villa di Serio l’uomo morto nello scontro Si chiama Oliviero Cattaneo, di Villa di Serio, l’uomo morto sabato sera in un tragico incidente sulla tangenziale Sud, all’altezza di Grassobbio. In uno scontro frontale tra due autovetture l’uomo, di 77 anni, ha perso la vita mentre altre due persone sono rimaste ferite in maniera molto grave.

I feriti sono la moglie della vittima, di 75 anni, e un ragazzo di 29 anni di Brignano che viaggiava sull’altra vettura. I due sono in condizioni critiche ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato attorno alle 23 di sabato 15 febbraio, lungo il tratto della tangenziale Sud tra lo svincolo con la strada che porta a Orio al Serio e l’innesto per il casello autostradale dell’A4 di Seriate, nel territorio comunale di Grassobbio e proprio sopra il cavalcavia che supera il Serio. Si è trattato di uno scontro frontale tra la Fiat Punto, sulla quale viaggiava il ventinovenne, e la Lancia Ypsilon, condotta dal settantasettenne poi deceduto nell’impatto e accanto al quale sedeva la moglie.





L’incidente mortale sulla tangenziale Sud

L’anziano guidatore della Lancia è morto sul colpo a causa della violenza dell’impatto, mentre la moglie è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia. Sulla tangenziale Sud è infatti giunto l’elicottero del 118 inviato proprio dalla struttura ospedaliera bresciana. Grave anche il ventinovenne che era sulla Punto, trasferito con un’ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: anche per lui la prognosi è riservata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA