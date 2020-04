Fugge all’alt e si schianta contro un palo

Covo, 30enne finisce in ospedale

L’incidente è avvenuto lunedì 13 aprile verso le 22.30 quando i carabinieri hanno intimato l’alt ad un’auto. L’uomo al volante non si è fermato, ma poi ha perso il controllo ed è uscito di strada. Per soccorrerlo è arrivato l'elicottero che lo ha trasportato in ospedale.