Grassobbio, auto fuori strada in via Matteotti: 32enne in ospedale

Schianto verso le 15,30 di sabato 20 novembre a Grassobbio. Un’auto è uscita di strada in via Matteotti, coinvolgendo parte di un muretto di un giardino privato. Scattato l’allarme, sono intervenuti un’ambulanza, i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i carabinieri. L’automobilista, 32 anni, è stato portato in ospedale a Seriate in «codice giallo». I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza e bonificato tutta l’area compromessa.

