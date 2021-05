L’incidente in via Pontirolo a Treviglio: la moto è finita fuori strada (Foto by Cesni)

Incidente a Treviglio, si schianta con la moto nel campo: grave un 25enne L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno di mercoledì 26 maggio e non ha coinvolto altri mezzi. Il giovane è stato trasportato in Elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso.

Ha perso il controllo della moto in curva ed è finito a terra in un campo ai bordi della strada. Un giovane di 25 anni si è schiantato con una Kawasaki lungo la provinciale 142 a Treviglio mentre viaggiava in direzione Pontirolo. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno di mercoledì 26 maggio e non ha coinvolto altri mezzi. Il giovane è stato trasportato in Elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso. A quanto si apprende avrebbe riportato traumi addominali e alla colonna vertebrale. Sul posto anche la Polizia locale di Treviglio per far luce sulla dinamica dell’incidente e i Vigili del fuoco di Treviglio.

