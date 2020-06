(Foto by Cesni)

Una delle auto coinvolte nell’incidente di Caravaggio (Foto by Cesni)

Incidente frontale a Caravaggio

Grave 85enne, in ospedale con l’elisoccorso L’incidente è avvenuto verso le 8.15 sulla Rivoltana.

Un brutto incidente frontale tra due auto è avvenuto mercoledì 10 giugno verso le 8.30 all’incrocio tra via Panizzardo e la Rivoltana nella zona industriale di Caravaggio.

Nello schianto si è ferito in modo grave un 85enne che è stato intubato e portato con l’elicottero agli Spedali Civili di Brescia. L’uomo era rimasto incastrato all’interno dell’auto e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarlo. L’anziano ha riportato un grave trauma cranico e all’addome.

Il conducente dell’altra auto un ragazzo di 20 anni è stato trasportato in ambulanza in ospedale ma non è grave.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri da Treviglio e Caravaggio, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che ha provveduto a chiudere la strada temporaneamente per permettere ai sanitari d soccorrere i feriti.



(Foto by Cesni)

