Incidente stradale a Fara

Grave un uomo di 70 anni Lo schianto è avvenuto alle 16.40 di mercoledì 15 aprile in via Bergamo a Fara Gera d’Adda.

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato un’auto a uscire di strada a Fara Gera d’Adda in via Bergamo intorno alle 16.40 di mercoledì 15 aprile. Sembra che l’uomo un 70enne abbia fatto tutto da solo.

L’uomo sarebbe in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica, i carabinieri e la Polizia Locale .

