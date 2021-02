Inseguimento ad alta velocità in A4

Fermati e arrestati due spacciatori Pizzicati da una pattuglia della Polizia di Stato al casello di Capriate sono stati poi fermati all’area di servizio Brembo sud.

Una pattuglia della Polizia di Stato martedì 9 febbraio in un normale controllo del territorio ha notato un’auto sospetta che si dirigeva verso l’autostrada al casello di Capriate. All’alt degli agenti l’auto non si è fermata e anzi ha cercato di dileguarsi entrando in A4 e zizzagando pericolosamente tra le altre autovetture.

L’inseguimento è durato per diversi chilometri fino all’area di servizio Brembo sud in territorio di Osio Sotto, quando l’auto è entrata pericolosamente ad alta velocità nel parcheggio rischiando di investirle in una zona dove c’erano anche molte persone a piedi.

Il passeggero a bordo dell’auto ha gettato qualcosa dal finestrino. Gli agenti dopo averli fermati lo hanno recuperato. Si trattava di un involucro contenente 500 grammi di cocaina.

Gli arrestati sono un 38 enne di origini marocchine residente nel veronese e un’altro connazionale di 30 anni già noti alle forze dell’ordine.

La perquisizione nell’abitazione permetteva ahgli agenti di recuperare altri 4 grammi di hashish. Entrambi sono finiti in manette dopo il processo per direttissima nelle celle del carcere di Bergamo.

