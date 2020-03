Inseguimento per le vie di Treviglio

Con la droga bloccato un 35enne Non si è fermato allo stop ed è stato bloccato e arrestato nel pomeriggio di martedì 3 marzo dalla Polizia locale di Treviglio: da via Bergamo è fuggito a folle velocità, con un inseguimento terminato poco dopo.

M.D, un 35enne italiano, residente a Ricengo (in provincia di Cremona), al volante di una Audi A3 di colore nero, è fuggito ai controlli della Polizia locale guidando a folle velocità e urtando altre auto al suo passaggio. Si è diretto verso la circonvallazione interna e ha svoltato poi verso via Torta e via Galvani dove, abbandonata l’auto, ha tentato la fuga a piedi. Grazie alla collaborazione dei Carabinieri e della Polizia di Stato, l’uomo, con precedenti penali, è stato fermato ed arrestato.

Con sé aveva due dosi di cocaina. È stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio per sostanze stupefacenti: è stato sanzionato per guida pericolosa, mancata copertura assicurativa e mancata revisione oltre al ritiro e alla sospensione della patente di guida. Mercoledì 4 marzo sarà processato per direttissima presso il tribunale di Bergamo.

