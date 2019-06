La droga nascosta sotto il divano

Arrestato 20enne a Capriate Sabato pomeriggio 8 giugno i carabinieri di Capriate hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne, trovato in possesso di 51 ovuli di hashish per un peso complessivo di circa 500 grammi.

Il giovane è libico, pregiudicato e nullafacente. le manette sono scattate con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. I carabinieri erano intervenuti in via Trento di Capriate per sedare una lite scaturita tra il libico ed un connazionale 27enne, entrambi con specifici precedenti per inosservanza alla legge sugli stupefacenti. Avendo il sospetto che l’oggetto del contendere potesse essere attinente all’attività illecita di smercio di droga, i militari hanno deciso di perquisire le rispettive abitazioni.

Al termine dell’operazione, nella casa del 21enne del più giovane, occultati sotto il divano, sono stati scoperti 51 ovuli di hashish del peso di 10 grammi cadauno, pronti per essere smerciati. Su disposizione del pm turno, l’arrestato è stato quindi trattenuto presso le camere di sicurezza dei carabinieri di Treviglio, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata di lunedì davanti al Tribunale di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA