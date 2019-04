Lascia il bimbo in auto per fare la spesa

Treviglio, giovane madre denunciata La donna, originaria di Haiti, ha abbandonato il piccolo di dieci mesi in macchina nel parcheggio dell’Ipercoop di Treviglio. Il pianto del bambino ha attirato l’attenzione dei passanti, sul posto i carabinieri della cittadina della Bassa.

Ha lasciato il figlioletto in auto, un bimbo di soli dieci mesi, per andare a fare la spesa. E davanti agli increduli carabinieri che, allertati dalla vigilanza del supermercato, l’hanno rintracciata nel negozio, si è giustificata dicendo che «tanto il bimbo dormiva».

È accaduto mercoledì 3 aprile. Verso l’ora di pranzo una chiamata al 112 ha allertato la Centrale operativa dei carabinieri della Compagnia di Treviglio sulla presenza, in un’auto del parcheggio Ipercoop di Treviglio, di un bambino che piangeva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di quartiere. I militari dell’Arma, in quel momento in servizio d’istituto in zona, hanno accertato quanto segnalato da un addetto alla sicurezza del supermercato: l’abbandono in un’autovettura parcheggiata fuori dall’esercizio commerciale di un bimbo di soli dieci mesi.

La madre, una straniera originaria di Haiti, 24 anni, era andata a fare la spesa, lasciando però solo in auto il figlioletto di pochi mesi. Svegliatosi e non avendo visto la madre, il piccolo ha iniziato a piangere ininterrottamente, attirando così l’attenzione di alcuni clienti del supermercato, che hanno allertato immediatamente la vigilanza la quale, a sua volta, ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

Rintracciata la madre, la stessa si è giustificata dicendo che si era assentata solo pochi minuti per poter fare la spesa e di non essersi voluta portare il figlio con sé perché stava dormendo. Sul posto i carabinieri hanno fatto intervenire gli operatori del 118, che hanno accertato le buone condizioni di salute del piccolo. La donna è stata accompagnata in caserma a Treviglio e denunciata per abbandono di minori. A suo carico scatterà anche una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia per le valutazioni di competenza sotto il profilo della responsabilità genitoriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA