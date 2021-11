Martinengo: fumo alla scuola elementare, evacuati studenti e docenti All’origine un corto circuito: nessun ferito. Sul posto, in via Zambianchi, sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Bergamo.

La scuola primaria di Martinengo è stata evacuata nella tarda mattinata di mercoledì 10 novembre a causa del fumo che ha invaso l’intero istituto. Sul posto, in via Zambianchi, sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Bergamo: al loro arrivo hanno trovato i bambini all’esterno della scuola, assieme a tutto il personale che si era occupato di applicare le prime procedure di sicurezza. I vigili del fuoco hanno eliminato accuratamente le possibili fonti a rischio incendio, la cui causa è stato un cortocircuito in una sala macchine adiacente la palestra della scuola e che ha sviluppato l’intenso fumo che si è propagato per tutto l’istituto. La scuola, terminato l’intervento dei vigili del fuoco, è tornata agibile.

