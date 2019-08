Motociclista tampona un’auto

Schianto mortale sulla Brebemi L’incidente alle 18 di sabato 17 agosto sul tratto compreso tra il casello di Treviglio dell’A35 e l’innesto con la tangenziale Teem di Milano. Vani i soccorsi per il centauro, ferita anche una donna.

Dramma sulla Brebemi: attorno alle 18 di sabato 17 agosto un motociclista è deceduto nello schianto contro un’auto, almeno stando alle prime informazioni raccolte. L’incidente nel tratto compreso tra il casello di Treviglio dell’A35 e l’innesto con la tangenziale Teem di Milano.

Sul posto sono giunti i mezzi del 118: l’automedica e l’ambulanza. Ma per il motociclista – del quale non sono ancora state fornite le generalità – non c’è stato nulla da fare. L’incidente in direzione Milano. Sul posto per i rilievi la polizia stradale.

Seguono aggiornamenti.

