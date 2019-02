Nuovo rondò in via Orio

Lavori fino a maggio Era un intervento atteso da tempo e adesso si farà. Si tratta della realizzazione di una nuova rotatoria a Grassobbio, all’intersezione fra via Matteotti, via Orio al Serio e via Tonale, che viene costruita da Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto «Il Caravaggio».

Il progetto, commissionato da Sacbo all’ingegnere Peter Cucchi di Alzano Lombardo, era stato approvato dalla giunta comunale di Grassobbio lo scorso mese di ottobre. I lavori inizieranno lunedì 25 febbraio, come concordato con il Comune di Grassobbio, per finire il prossimo 5 maggio. Per tutto questo periodo il settore Viabilità della Provincia istituirà il limite di velocità a 30 chilometri all’ora a causa del necessario restringimento della carreggiata. «Una medesima ordinanza dovrà poi essere emessa anche dal Comune di Grassobbio», sottolinea il sindaco Epis.

A realizzare l’opera sarà l’impresa Milesi di Gorlago per un importo di 205.000 euro. L’intervento consisterà nella formazione di una porzione circolare di quattro metri di diametro, delimitata da un cordolo in conglomerato cementizio prefabbricato. La pavimentazione sarà in cubetti di porfido chiaro di 12-14 cm, così da obbligare i veicoli a percorrere la carreggiata a bassa velocità. I cubetti garantiscono alla pavimentazione una maggiore resistenza meccanica rispetto all’acciottolato. Ci sarà infine una corona esterna al cerchio principale larga due metri, anch’essa con pavimentazione in cubetti di porfido.

«Questa rotatoria servirà a snellire il traffico all’intersezione fra le tre vie, soprattutto per gli autocarri – riferisce il sindaco Ermenegildo Epis –, per ottimizzare l’accessibilità alle aree di manutenzione e merci da via Matteotti e da via Orio al Serio». Nella zona il Comune ha installato una videocamera per la lettura delle targhe dei veicoli in entrata in Grassobbio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA