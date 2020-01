Pedone investito a Treviglio

In ospedale una donna di 51 anni L’incidente si è verificato alle 8.15 di giovedì 9 gennaio in Via Cristoforo Colombo.

Un pedone è stato investito a Treviglio in via Cristoforo Colombo alle 8.15 di giovedì 9 gennaio. Le sue condizioni sono parse subito gravi. Sul posto è accorsa un’ambulanza e un’auto medica per soccorrerlo. La donna 51enne è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

Il luogo dell’investimento a Treviglio

