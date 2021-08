Perde il controllo dell’auto, sbanda e si ribalta: 27enne illeso a Calcio - Foto L’incidente alle 6.10 di sabato 7 agosto in via Orsi.

I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per un incidente stradale in Via Orsi Gaspare a Calcio intorno alle 6:15. Un automobilista di 27 anni ha perso il controllo dell’auto, ha investito un furgone parcheggiato a lato della carreggiata e poi si è ribaltato.

Il ragazzo è uscito illeso dall’auto ed è stato trasportato in codice verde per accertamenti all’ospedale di Chiari da un’ambulanza arrivata sul posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA