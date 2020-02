Raffineria di eroina a Fontanella

16 kg di droga e denaro: 3 arresti La Squadra mobile di Milano ha scoperto una raffineria di eroina a Fontanella e ha arrestato tre albanesi che si occupavano del taglio della sostanza. Gli investigatori hanno sequestrato 10 chili di eroina di ottima qualità e 700 grammi di cocaina.

Gli agenti, diretti da Marco Calì, sono arrivati agli stranieri al termine di un’indagine sulla filiera dello spaccio di eroina nella fascia a nord di Milano, in particolare nell’area attorno al parco delle Groane, una zona boschiva che in alcuni punti consente un’attività simile a quella che c’era nel boschetto di Rogoredo.

I tre albanesi, tutti incensurati e con permesso di soggiorno, sono stati individuati giovedì sera e seguiti dal casello di Solaro, nel Milanese, fino alla casa su due piani di Fontanella. Al piano terra c’era il laboratorio, con frullatori per tagliare l’eroina con la caffeina e una pressa per confezionare i panetti. Al piano superiore, invece, c’erano 700 grammi di cocaina e una borsa contenente 10 chili di eroina che una volta tagliata avrebbe triplicato il peso.

I tre hanno tentato di scappare ma l’abitazione era stata circondata. Due hanno tentato la fuga attraverso l’ingresso secondario ma sono stati immediatamente bloccati e il terzo uomo è stato rintracciato al piano superiore e bloccato.In manette un 24enne, un 22enne e un 41 enne.

Gli agenti, dopo ripetuti servizi ed arresti di piccoli spacciatori, hanno scoperto vari incontri effettuati da due dei tre cittadini albanesi con altri connazionali in zone isolate o nei pressi del casello autostradale Romano di Lombardia. Da qui le indagini.

Gli agenti hanno proseguito la perquisizione domiciliare trovando cocaina ed eroina, contenute all’interno di un trolley, un’altra pressa, tre frullatori utilizzati per il mescolamento della sostanza pura con la sostanza da taglio e tre bilancini da precisione; al piano superiore, in una stanza da letto, è stata rinvenuta anche una cassaforte con 7mila euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio.

A seguito degli accertamenti effettuati successivamente presso gli uffici del Commissariato di Treviglio, sono stati infine sequestrati: 10 kg di eroina, circa un Kg di cocaina e 5 kg di sostanza da taglio, 2 presse con relativi accessori tra cui una pompa idraulica, 3 frullatori, 3 bilancini di precisione, una Volvo utilizzata per trasportare e consegnare lo stupefacente e 7.000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA