Romano, arrestato 35enne per spaccio

Subito libero «grazie» all’emergenza I carabinieri in azione nella mattinata di domenica 12 aprile.

A Romano di Lombardia dove i militari del Comando locale hanno arrestato un 35enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di tre grammi di cocaina suddivisa in quattro dosi termosaldate in cellophane. All’atto del controllo, l’uomo ha invano tentato di darsi alla fuga a piedi, spintonando i carabinieri che lo hanno subito bloccato.

Nella perquisizione è stata rinvenuta anche somma di 270 euro che, ritenuta provento di attività di spaccio e sequestrata.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito e come disposto dall’Autorità Giudiziaria in questi giorni di emergenza nazionale, è stato posto subito in libertà ai sensi dell’art. 121, Disp. Att. c.p.p.

