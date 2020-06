Romano, licenza sospesa per 15 giorni

Nel bar trovata droga, arrestato il titolare Il provvedimento del Questore è stato emanato per tutelare l’ordine pubblico.

Il Questore di Bergamo, su proposta del Comando carabinieri di Romano di Lombardia, e in seguito ad un’articolata attività istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, ha emesso il 23 giugno scorso, un provvedimento di sospensione di licenza per somministrazione di alimenti e bevande, per un periodo di 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti del titolare di un bar di Romano di Lombardia.

Le Forze dell’Ordine negli ultimi mesi erano intervenuti diverse volte, anche con l’ausilio dell’unità cinofila, riscontrando la presenza di avventori gravati da precedenti e rinvenendo anche sostanze stupefacenti all’interno del locale. Per questo motivo l’italiano, quarantenne, titolare del bar, è stato arrestato.

Il provvedimento si legge in una nota si è reso necessario per tutelare l’ordine pubblico.

